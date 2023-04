Frequentis erwirbt das deutsche VoIP-Kommunikationsunternehmen Frafos. Die Lösungen des Unternehmens sind für sicherheitskritische Installationen in Regierungsorganisationen zugelassen und vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert. Laut Frequentis wird die Akquisition das Produktportfolio im Bereich Cybersicherheit erweitern. Frafos wird weiterhin von seinem Sitz in Berlin und Büros in Prag aus operieren. Das Unternehmen beschäftigt ca 15 Mitarbeitende. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht, wie es seitens Frequentis auf Anfrage heißt.Frequentis ( Akt. Indikation: 31,30 /31,70, -1,56%) Großauftrag für Porr: Ein Konsortium rund um die Porr hat von der Brenner ...

