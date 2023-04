NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Morphosys nach einer in Aussicht gestellten früheren Veröffentlichung der Phase-3-Studiendaten zu Pelabresib auf "Underweight" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 11 Euro. Analyst James Gordon sieht das Update des Biotechnunternehmens laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie leicht positiv für die Aktie, doch die Risiken seien nach wie vor hoch. Der Fokus bleibe vor der Bekanntgabe weiterhin auf den Trends für das Mittel Monjuvi./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 07:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 07:47 / BST



