Berlin, Deutschland (ots) -Die smarte Technologie der Erklärvideo-Plattform bietet im neusten Feature-Release kontextsensitive Animationen.Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Das neue simpleshow 'motion' Feature, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem führenden Anbieter von KI-basierter Content-Automatisierung Retresco (https://www.retresco.com/), bringt diese Technologie auf die nächste Stufe. Nutzern wird jetzt ermöglicht, noch dynamischere, wirkungsvolle animierte Videos mit nur einem Klick zu erstellen.Karsten Boehrs, CEO von simpleshow, erklärt:"Die neue Möglichkeit für unsere Nutzer, auf der simpleshow Video Maker Plattform komplexe Animation hinzuzufügen, ist wirklich unglaublich. Jahrelang wurde diese Art der Animation nur von Profis hinter den Kulissen gemacht. Jetzt gibt die fortschreitende Technologie jedem die Möglichkeit, mitreißende Videos zu erstellen. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen dies sowohl auf unsere Nutzer als auch auf ihr Publikum haben wird."simpleshow kooperiert mit dem Berliner Unternehmen Retresco, ein Pionier auf dem Gebiet der generativen KI. Das Unternehmen hat sich auf groß angelegte Inhaltsautomatisierung spezialisiert, die eine mühelose Automatisierung über eine Vielzahl von Texttypen, Kanälen und Sprachen im Digitalgeschäft ermöglicht.Der CEO von Retresco, Johannes Sommer, fügt hinzu:"Das 'motion' Format in simpleshow mit seiner kontextsensitiven Identifizierung sinnvoller Animationen ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie KI-basierte Technologien einen enormen Mehrwert für den Kunden schaffen können. Nutzer werden in die Lage versetzt, mit nur einem Klick individuelle, dynamische Erklärvideos zu erstellen. Dadurch wird die Art und Weise, wie Menschen komplexe Themen kommunizieren, auf die nächste Stufe gehoben."Das neue simpleshow 'motion' Format ist nicht nur unterhaltsamer, was die Aufmerksamkeit der Zuschauer aufrechterhält, sondern bedient auch die emotionale Kommunikationsebene mithilfe von ausgeklügelten automatischen Charakteranimationen. Neben der intelligenten Animation von Charakteren und Illustrationen enthält das neue Format auch animierte Hintergründe, neue Frames, Effekte und Highlight-Funktionen, mit denen Nutzer ihre Videos noch individueller gestalten können.Über simpleshow: simpleshow ist die Pionierplattform für digitale Produkte und Services rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, ermöglicht es der Marktführer jedem, komplexe Themen verständlich und ansprechend zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker ermöglicht es Benutzern, mit nur wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die aus jahrelanger Erfahrung in der Produktion von Zehntausenden von Videos und E-Learning-Kursen in über 50 Sprachen entsteht. Das Team von simpleshow betreut Kunden aus Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern.Über Retresco: Retresco ermöglicht es Unternehmen, auf Basis von Daten automatisch hochwertige Texte zu erstellen. Als Pionier für KI-basierte Sprachtechnologien entwickelt das Berliner Technologieunternehmen seit 2008 branchenübergreifende Lösungen zur Gestaltung effizienter und zukunftssicherer Geschäftsprozesse.