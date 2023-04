ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore von 625 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund seiner deutlich reduzierten Prognose für den Thermalkohle-Preis habe er seine Gewinnschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2023 bis 2025 um durchschnittlich 21 Prozent nach unten geschraubt, schrieb Analyst Saul Kavonic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank attraktiver Aktionärsrenditen, Wachstumsoptionen bei Kupfer, einem Aufwärtspotenzial bei den Marketingerträgen, potenziellen ESG-Verbesserungen sowie einer anspruchslosen Bewertung bleibe er aber für den Rohstoffkonzern positiv gestimmt./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 04:44 / UTC

