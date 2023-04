EQS-News: Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2023 in Regensburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft Regensburg ISIN DE000VTSC017

Wertpapierkennnummer VTSC01 Berichtigung der am 3. April 2023 veröffentlichten

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2023 am 17. Mai 2023

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 3. April 2023 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft für Mittwoch, den 17. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) einberufen. Aufgrund redaktioneller Versehen sind in der Bekanntmachung der Einberufung Druckfehler aufgetreten, die wie folgt berichtigt werden: 1. Der unter Tagesordnungspunkt 7 (Billigung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vitesco Technologies Group AG und der Vitesco Technologies 2. Verwaltungs GmbH) wiedergegebene Inhalt des abzuschließenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags wird hinsichtlich der Angaben der Parteien des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wie folgt berichtigt (Änderungen durch fett/kursive Hervorhebung gekennzeichnet): (1) Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 18842 - Organträger, nachstehend "OT" genannt - (2) Vitesco Technologies 2. Verwaltungs GmbH, Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 18846 - Organgesellschaft, nachstehend "OG" genannt - 2. In der Anlage zu Tagesordnungspunkt 5 - Vergütungsbericht wird die Grafik mit dem Titel "Performance Bonus 2022 Zusammenfassung" wie folgt berichtigt (Änderungen durch Unterstreichung gekennzeichnet):

Performance Bonus 2022 Zusammenfassung Zielbetrag

in Tsd € Zielerreichung

finanzielle Leis-

tungskriterien

in % Personal

Contribution

Factor1 Gesamt-

zielerreichung

in % Auszahlungs-

betrag gesamt

in Tsd € in Aktien Deferral

in Tsd €2 Andreas Wolf 1.200 170,2 1,0 170,2 2.042 817 Werner Volz 500 170,2 1,0 170,2 851 340 Ingo Holstein 450 170,2 1,0 170,2 766 306 Klaus Hau 450 159,3 1,0 159,3 717 287 Thomas Stierle 450 107,7 1,0 107,7 484 194

1) Der Aufsichtsrat hat für das Geschäftsjahr 2022 keine persönlichen Leistungskriterien festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2022 ist der Wert des Personal Contribution Factor daher 1,0 2) Aus dem Netto-Zufluss des Performance-Bonus müssen Aktien der Vitesco Technologies Group AG im Wert von 20% des Brutto-Auszahlungsbetrags gekauft und für einen Zeitraum von drei Jahren gehalten werden; der entsprechende Bruttobetrag wurde unter Annahme einer Steuer- und Abgabenquote von rund 50% ermittelt. Im Übrigen bleibt die am 3. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Regensburg, im April 2023 Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft Der Vorstand



