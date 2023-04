DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. April (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global März *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +3,5% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Januar *** 09:00 CH/Währungsreserven zuvor: 770,597 Mrd CHF 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 198.000 *** 15:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zu IWF-Frühjahrstagung 16:00 US/Fed-St. Louis Pres Bullard Rede über die US-Wirtschaft und die Geldpolitik beim Arkansas State Bank Department - CH/Zurich Insurance Group AG, HV - Märkte/Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MESZ) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.