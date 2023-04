NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe einen genaueren Blick auf die Bilanzen und die Finanzausstattung französischer Banken geworfen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei festzustellen, dass die Bilanzen dieser Kreditinstitute inzwischen deutlich besser gemanagt würden als früher und gute Liquiditätspuffer hätten. Zudem sei der Druck in Sachen Finanzierung im Firmenkundengeschäft handhabbar./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104