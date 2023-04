DJ MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Abschlägen - Konjunkturdaten im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte nach den Vortagesverlusten am Mittwoch mit moderaten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,2 Prozent nach. Im Fokus stehen vor allem Konjunkturdaten.

So ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im März weniger deutlich als erwartet gestiegen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden 145.000 zusätzliche Stellen. Ökonomen hatten ein Plus von 210.000 erwartet. Das Handelsbilanzdefizit ist indessen etwas stärker als erwartet gestiegen.

Kurz nach der Startglocke wird noch der Einkaufsmanager-Index Service in zweiter Lesung für März veröffentlicht sowie der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ebenfalls für März.

Zuletzt hatten schwache Wirtschaftsdaten Rezessionsängste geschürt und Spekulationen über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank befeuert. So war der Auftragseingang der Industrie am Dienstag deutlicher als erwartet zurückgegangen. Zudem sank die Zahl der offenen Stellen im Februar auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten.

"In dieser Woche wird uns klar, dass wir eine Bankenkrise vermeiden, aber die wirtschaftlichen Ängste noch immer da sind. Wir gehen von einer Finanzkrise zu einer konjunkturellen Abschwächung über", so State Street.

Dollar nach Arbeitsmarktdaten wenig verändert

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den ADP-Arbeitsmarktdaten wenig verändert. Nach leichten Aufschlägen gibt der Dollar-Index nun moderat nach. Zuletzt hatten schwache Konjunkturdaten den Greenback deutlich belastet.

Die Ölpreise geben nach den jüngsten Aufschlägen moderat nach. Die Preise für die Sorten Brent und WTI sinken um bis zu 0,4 Prozent.

Der Goldpreis kann seine deutlichen Zugewinne vom Vortag leicht ausbauen. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 2.030 US-Dollar. Das Edelmetall hatte am Dienstag von einem schwächeren Dollar und fallenden Anleiherenditen profitiert und war auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen.

Johnson & Johnson etwas fester

Unter den Einzelwerten legen Johnson & Johnson vorbörslich um 2,5 Prozent zu. Das Unternehmen will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichten Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. Der US-Konzern hat vorgeschlagen, den Tausenden von Klägern mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Der Konzern teilte weiter mit, dass die von ihm gegründete LTL Management LLC erneut einen Insolvenzantrag gestellt hat, um die Genehmigung für den Plan einzuholen, die Zahlungen über einen Zeitraum von 25 Jahren zu leisten.

Der Einzelhandelsriese Walmart (-0,2%) hat seinen vorsichtigen Jahresausblick aus dem Februar bekräftigt. CEO Doug McMillon sprach von Unsicherheiten in der zweiten Jahreshälfte und zielte damit auf die Konsumausgaben ab.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,77 -6,2 3,83 -64,8 5 Jahre 3,35 -3,9 3,39 -65,3 7 Jahre 3,34 -3,4 3,37 -62,9 10 Jahre 3,31 -2,6 3,34 -56,6 30 Jahre 3,57 -2,5 3,60 -40,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0958 +0,0% 1,0956 1,0955 +2,4% EUR/JPY 143,59 -0,5% 144,14 144,35 +2,3% EUR/CHF 0,9900 -0,2% 0,9921 0,9943 +0,0% EUR/GBP 0,8772 +0,1% 0,8772 0,8770 -0,9% USD/JPY 131,08 -0,5% 131,56 131,77 -0,0% GBP/USD 1,2491 -0,1% 1,2491 1,2491 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,8754 -0,1% 6,8689 6,8878 -0,8% Bitcoin BTC/USD 28.415,66 +0,7% 28.603,09 28.013,83 +71,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,38 80,71 -0,4% -0,33 -0,1% Brent/ICE 84,82 84,94 -0,1% -0,12 -0,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,65 46,57 +2,3% +1,08 -41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,64 2.020,41 +0,5% +10,23 +11,3% Silber (Spot) 24,91 25,03 -0,5% -0,12 +3,9% Platin (Spot) 1.019,95 1.022,00 -0,2% -2,05 -4,5% Kupfer-Future 3,97 3,97 -0,1% -0,01 +4,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

