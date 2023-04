Von diesen 10 Finalisten, die unter mehr als 52.000 Pflegekräften aus 202 Ländern ausgewählt wurden, wird eine Pflegekraft am 12. Mai 2023, dem Internationalen Tag der Pflege, in London den mit 250.000 Dollar dotierten Hauptpreis gewinnen

Die 10 Finalisten werden ab nächster Woche einem öffentlich stattfindenden Abstimmungsverfahren unterzogen, gefolgt von einer abschließenden Bewertung durch die Grand Jury

Der Aster Guardians Global Nursing Award, mit dem die unermüdliche Arbeit von Pflegekräften aus der ganzen Welt gewürdigt wird, hat seine 10 Finalisten aus aller Welt bekannt gegeben. Es sind: Cathy Cribben-Pearse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Christine Mawia Sammy aus Kenia, Gloria Ceballo aus Panama, Jincy Jerry aus Irland, Lilian Yew Siew Mee aus Singapur, Margaret Helen Shepherd aus England, Michael Joseph Dino von den Philippinen, Shanti Teresa Lakra aus Indien, Teresa Fraga aus Portugal und Wilson Fungameza Gwessa aus Tansania

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005873/de/

Top 10 Finalist Nurses for Aster Guardians Global Nursing Award 2023. (Photo: AETOSWire)

Diese Pflegekräfte wurden unter mehr als 52.000 Pflegekräften, die sich aus über 202 Ländern für den Preis registriert hatten, anhand eines strengen Überprüfungsprozesses ausgewählt, der von Ernst Young LLP, einer Screening Jury und der Grand Jury unabhängig durchgeführt wurde. Weitere Informationen über die 10 Finalisten finden Sie unter: https://www.asterguardians.com/

Dr. Azad Moopen, Founder Chairman und Managing Director von Aster DM Healthcare, kommentierte dies mit den Worten: "Millionen von Pflegekräften auf der ganzen Welt arbeiten tagtäglich hart an der Versorgung ihrer Patienten und bilden den Kern des Gesundheitsökosystems. Mit dem Aster Guardians Global Nursing Award honorieren wir ihre Hingabe und würdigen ihre Arbeit. Angesichts der Bewerbung von mehr als 50.000 Pflegekräften um die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr war es eine schwierige Aufgabe für die hochkarätigen Jurymitglieder, 10 außergewöhnliche Pflegekräfte in die engere Wahl zu ziehen. Jeder der Finalisten hat einen bemerkenswerten Werdegang und einen bedeutenden Beitrag für die Pflege geleistet. Ihnen allen wünschen wir alles Gute."

Überdies erklärte er: "Mit mehr als 8.000 Pflegkräften, die in den Einrichtungen von Aster DM Healthcare in 7 Ländern arbeiten, haben wir das Engagement und die Anstrengungen der Pflegekräfte aus nächster Nähe miterlebt. Dies ist das Mindeste, was wir tun können, um den Blick auf die Arbeit der Pflegenden auf der ganzen Welt zu lenken."

Während einem Gewinner der Hauptpreis von 250.000 US-Dollar zuerkannt wird, werden die anderen neun Finalisten ebenfalls gewürdigt. Die Endrunde umfasst eine öffentliche Abstimmung über die Pflegekräfte, die nächste Wochebeginnt, sowie ein persönliches Interview mit den Mitgliedern der mit folgenden Persönlichkeiten besetzten Grand Jury: Howard Catton Chief Executive Officer, International Council of Nurses, Schweiz; Prof. Sheila Tlou Ko-Vorsitzende, Global HIV Prevention Coalition und ehemalige Gesundheitsministerin und Parlamentarierin der Regierung von Botswana; Prof. James Buchan Adjunct Professor, WHO Collaborating Centre for Nursing; Dr. J Carolyn Gomes, stellvertretende Vorsitzende des Strategieausschusses des Vorstands des Globalen Fonds und Vorstandsmitglied der NGO-Delegation der Entwicklungsländer im Vorstand des Globalen Fonds; Dr. Peter Carter, OBE-Preisträger, unabhängiger Healthcare-Berater und ehemaliger CEO des Royal College of Nursing; und Dr. Niti Pall, Senior Digital Advisor bei AXA (EC), Board Chair von Harbr und Managing Director von Health4all advisory.

Der endgültige Gewinner wird auf einer Galaveranstaltung im Queen Elizabeth II Centre in London (Vereinigtes Königreich) am 12. Mai 2023, dem Internationalen Tag der Pflege, bekannt gegeben.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten privaten Gesundheitsdienstleister in den Staaten des Golfkooperationsrats (GKR) und in Indien. Wir legen großen Wert auf klinische Spitzenleistungen und sind eine der wenigen Einrichtungen weltweit, die mit ihren 30 Krankenhäusern, 125 Kliniken, 496* Apotheken, 20 Laboratorien und 157 Zentren für Patientenerfahrung in sieben Ländern einschließlich Indien in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung stark vertreten sind. Mit unseren differenzierten Gesundheitsdienstleistungen unter den Marken "Aster", "Medcare" und "Access" erreichen wir alle Wirtschaftssegmente in den GKR-Staaten.

*Einschließlich 239 Apotheken in Indien, die von Alfaone Retail Pharmacies Private Limited unter der Markenlizenz von Aster betrieben werden.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005873/de/

Contacts:

Für Medienanfragen zu den Aster Guardians Global Nursing Awards:

Lavanya Mandal

Aster DM Healthcare

Tel: +971528126577

lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

Charlotte Joseph

markettiers London

Tel: 07725079378

asterguardians@markettiers.com