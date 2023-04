REDMOND, WASHINGTON / ACCESSWIRE / 5. April 2023 / MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Lidar- und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für die Automobilindustrie, hat heute die Einführung seines neuen Solid-State-Sensors MOVIA, der auf der Flash-Lidar-Technologie basiert, bekannt gegeben. Der kleine Formfaktor und das geringe Gewicht des MOVIA-Sensors machen ihn für eine Vielzahl industrieller Anwendungen interessant, z. B. in der Landwirtschaft, in der Logistik, im Bergbau und in der Schifffahrt. Darüber hinaus ergänzt der MOVIA-Sensor für den Nah- und Mittelbereich auch unseren MAVIN-Sensor für den dynamischen Hochgeschwindigkeitsbereich und erweitert unser Angebot an kompletten Lidar-Wahrnehmungssystemen für Automobilhersteller.

MicroVision berichtet außerdem über weitere Fortschritte beim Vertrieb seines bewährten Gen 1 Scala-Sensors. Dieses Vorgängermodell ist der erste Lidar-Sensor für den Automobilsektor, der in Personenkraftwägen serienmäßig installiert wird. Im Zuge der Erweiterung seiner bestehenden Geschäftsbeziehungen hat MicroVision vor kurzem für diesen Sensor und die damit verbundene Software eine weitere wichtige Kaufzusage eines bereits bestehenden Großkunden erhalten.

"Wir schätzen uns glücklich, den weiteren Verkauf von Produkten an Langzeitkunden von Ibeo unterstützen zu können", erklärt Sumit Sharma, der Chief Executive Officer von MicroVision. "Außerdem beschäftigen wir uns intensiv mit der Sondierung von Möglichkeiten für den Verkauf des MOVIA-Flash-Sensors, einerseits als alleinstehenden Sensor für Industrieanwendungen und andererseits als Sensor ergänzend zu den ADAS-Systemen der Automobilhersteller."

Basierend auf einer Kombination aus Software-, Hardware- und Serviceleistungen für diverse Kunden erwartet sich MicroVision für das erste Quartal 2023 einen Umsatz in Höhe von 400.000 bis 500.000 Dollar, zu dem das übernommene Unternehmen nach dem Vertragsabschluss am 31. Januar lediglich einen Beitrag von zwei Monaten leistet. Mit der Umsatz-Performance im ersten Quartal 2023 ist das Unternehmen gut gerüstet, um seine Finanzziele und Meilensteine für das gesamte Jahr 2023 zu erreichen (siehe vorhergehende Mitteilung vom 28. Februar 2023).

"Unsere Teams haben in den ersten beiden Monaten nach dem Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte von Ibeo Automotive Systems am 31. Januar 2023 enorme Fortschritte bei der nahtlosen Integration der Technologien und Betriebssysteme von Ibeo in MicroVision erzielt. Angesichts den jüngsten Kaufzusagen seitens einer Reihe von Großkunden sind wir mit unserer Umsatzentwicklung sehr zufrieden. Dieses Jahr scheint ein sehr gutes Jahr für MicroVision zu werden. Wir können nun auf insgesamt mehr als 50 Jahre Markterfahrung und eine über 20 Jahre lange Betriebsgeschichte als traditionelles börsennotiertes Unternehmen zurückblicken. Unser breites Spektrum an Produktangeboten und Technologien sowohl für automobile als auch nicht-automobile Anwendungen, das sich auf ein umfangreiches IP-Portfolio mit 735 Patenten stützt, hebt uns ganz klar von allen anderen Lidar-Unternehmen am Markt ab", so Anubhav Verma, seines Zeichens Chief Financial Officer von MicroVision.

Seit dem Abschluss der Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Ibeo durch MicroVision hat MicroVision neben dem MAVIN-Lidar-Sensor für den hohen Dynamikbereich, der für den Verkauf an Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer der Automobilbranche bestimmt ist, auch mit dem Verkauf der MOSAIK-Suite als Systemlösung zur Validierung von Fahrzeugsensoren für ADAS-Anwendungen und autonome Fahrzeuganwendungen sowie des MOVIA-Sensors und des Gen 1 Scala-Sensors samt Software begonnen. Dieses einzigartige Produktportfolio bietet MicroVision die Möglichkeit, bereits in naher Zukunft Umsätze zu generieren und gleichzeitig am weiteren Ausbau langfristiger Geschäftschancen und an der Serienproduktion zu arbeiten.

Über MicroVision

Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com oder folgen Sie MicroVision auf Facebook (www.facebook.com/microvisioninc) bzw. auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/microvision/).

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der Schätzungen des Unternehmens zu den erwarteten Einnahmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Aussagen spiegeln unsere Erwartungen, Annahmen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Finanzprognosen muss das Unternehmen Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen; die tatsächlichen Ergebnisse können unter anderen Annahmen oder Bedingungen erheblich von diesen Schätzungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, gehören das Risiko für die Fähigkeit des Unternehmens, mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen; seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem schnellen technologischen Wandel Schritt zu halten; die staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; die zeitliche Planung von kommerziellen Produkteinführungen und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; potenzielle Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K, der Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

