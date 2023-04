EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) will den CO2-Fussabdruck seiner künftigen Graphitproduktion für die Batterieanoden möglichst klein halten und strebt deshalb an, für sein Epanko-Graphitprojekt in Tansania Strom mit einem hohen Anteil an Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien zu verwenden.Dazu hat man eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) für die Netzstromversorgung des Graphitprojekts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...