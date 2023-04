Apple-Chef Tim Cook hat in einem Interview erklärt, welche Möglichkeiten Mixed Reality zu bieten hat, und gibt damit einen rein hypothetischen Ausblick auf das in diesem Jahr erwartete Headset des Konzerns. Der GQ-Autor Zach Baron hatte die Möglichkeit, Apple-Chef Tim Cook zu interviewen. Dabei herausgekommen ist ein halber Roman, in dem Cook unter anderem Einblicke in seine Führungsrolle gewährt und erklärt, warum er sich selbst als Außenseiter betrachtet und was er tut, damit er nicht den ganzen Tag auf sein iPhone ...

