Rückgang der EBIT-Marge 2022 nur durch Sondereffekte im Vor- und Berichtsjahr bedingt - Angebotsunterlage von Fujitsu vorgelegt

GK hat jüngst vorl. Zahlen 2022 veröffentlicht, die ergebnisseitig zwar auch bereinigt leicht unter unseren Prognosen liegen, auf Gesamtjahressicht dennoch erneut eine Margenexpansion aufweisen. Derweil verzeichnet der Transaktionsprozess Fortschritte.



[Tabelle]



Umsatz- und Ergebnisziele erreicht: GK erzielte 2022 Erlöse von 152,1 Mio. Euro (+16,2% yoy). Damit wurde die Zielsetzung, "ein ähnlicher Anstieg wie 2021 (+11,3% yoy)", erfüllt. Auf Ergebnisebene knüpfte GK infolge von Skaleneffekten an die Margensteigerungen der Vorjahre mit einem operativen EBIT i.H.v. 18,6 Mio. Euro an (+34,6% yoy; Marge: +1,7 PP; MONe: 20,7 Mio. Euro). Angestrebt wurde eine "leichte Verbesserung" der Marge. Während im Vorjahr ein positiver Sonderertrag aus dem AWEK-Verkauf i.H.v. 3,5 Mio. Euro zu bereinigen ist, stehen in Q4/22 außerordentliche Aufwendungen für die Fujitsu-Transaktion (cash-wirksam) und noch nicht näher benannte Immobilieneffekte (nicht cash-wirksam) von in Summe 1,9 Mio. Euro zu Buche. Nichtsdestotrotz hat die Ergebnisdynamik im Schlussquartal auch unter den genannten Bereinigungen spürbar nachgelassen (Q4-EBIT: 1,5 Mio. Euro in 2022; 3,1 Mio. Euro in 2021; 5,0 Mio. Euro in 2022). Das könnte u.a. auf Corona-Sonderzahlungen und generelle Gehaltserhöhungen zurückzuführen sein:

[Abbildung]



Angebotsunterlage von Fujitsu liegt vor, Kartellfreigabe erteilt: Seit dem 23. März liegt die offizielle Unterlage zum Übernahmeangebot mit den bereits bekannten Konditionen vor. Am 29. März waren 41,22% der Aktien angedient, davon 40,65% von den beiden Gründern. Die erste Annahmefrist läuft noch bis zum 20. April, die zweite voraussichtlich vom 26. April bis zum 9. Mai. Gestern wurde sodann von dem Erhalt der

außenwirtschaftsrechtlichen und fusionskontrollrechtlichen Freigabe berichtet, heute empfahlen Vorstand und AR in einer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots. Damit dürfte die Transaktion u.E. allenfalls noch an der Mindestannahmeschwelle von 55,0% scheitern.

Fazit: Die kartellrechtliche Freigabe stellt den nächsten Schritt in der beabsichtigten Übernahme dar. Wir raten bei einem Upside von 8% weiterhin zum Verkauf der Aktie.







