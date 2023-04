© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, bekräftigt die Entschlossenheit der US-Notenbank, die hartnäckige Inflation zu bekämpfen. Sie erwartet weitere Zinserhöhungen auf über fünf Prozent.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte am Dienstag, dass sie mit der Entscheidung, die Zinsen im März um 25 Basispunkte anzuheben, "sehr zufrieden" sei und glaube, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinsen weiterhin auf über fünf Prozent anheben sollten. Angesichts der Anzeichen einer Eindämmung der jüngsten Probleme im Bankensektor werde die US-Notenbank wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen vornehmen, so Mester. Sie rechnet nicht mit Zinssenkungen im Jahr 2023.

Um die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad auf zwei Prozent zu halten und die Inflationserwartungen zu verankern, sieht Mester die Geldpolitik in diesem Jahr "etwas weiter in den restriktiven Bereich vordringen, wobei der Leitzins auf über fünf Prozent steigen und der reale Leitzins für einige Zeit im positiven Bereich bleiben wird".

Und weiter: "Wie viel höher der Leitzins von hier an steigen muss und wie lange die Politik restriktiv bleiben muss, wird davon abhängen, wie stark die Inflation und die Inflationserwartungen zurückgehen. Das wiederum wird davon abhängen, wie stark sich die Nachfrage verlangsamt, wie sehr die Angebotsprobleme gelöst werden und wie stark der Preisdruck nachlässt", zitiert Reuters Mester am Dienstag aus einer Rede vor einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern in New York.

Die US-Notenbank hat die Zinssätze im vergangenen Monat um einen Viertelprozentpunkt angehoben und damit ihren Leitzins auf eine Zielspanne von 4,75 bis 5,0 Prozent gebracht. Vor einem Jahr lag der Leitzins noch nahe Null. Laut der gleichzeitig veröffentlichten Prognosen der 18 Fed-Beamten rechnen diese im Median damit, dass die Zinssätze bis zum Jahresende 5,1 Prozent erreichen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion