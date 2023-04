NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Daten aus einer Studie zu Eierstockkrebs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Die Kombination aus den Mitteln Lynparza mit Imfinzi und Avastin sowie einer Chemotherapie habe mit Blick auf das progressionsfreie Überleben eine statistisch relevante Rate ergeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wohl für eine Zulassung erforderlichen Daten zum Gesamtüberleben seien aber noch nicht ausgereift. Das Umsatzpotenzial hänge letztlich davon ab, ob die Kombitherapie eine komplette Zulassung inklusive bestimmter Tumormutationen erhalte./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 09:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 09:23 / BST



ISIN: GB0009895292