Bitcoin Kurs nahe 29.000 Dollar - 30.000er-Marke in Schlagdistanz

Das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin befindet sich zur Wochenmitte weiterhin in Reichweite der runden 29.000-Dollar-Marke. Damit könnten Anleger schon bald die psychologische 30.000er-Schwelle ins Auge fassen. Vor allem maue US-Konjunkturdaten dürften den entscheidenden Aufwärtsimpuls geliefert haben. Nun gilt es, die am Freitag anstehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Eine Bitcoin -Einheit kostet am Nachmittag laut IG-Indikation rund 28.550 Dollar und damit ein Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. US-Wirtschaftsdaten beschäftigen Börsianer - JOLTs überraschen Anleger hoffen auch zu Beginn des Monats April auf eine Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie. Nach einem Plus im März von über 28 Prozent könnte sich das seit Jahresbeginn zu beobachtende positive Momentum weiter fortsetzen. Seit Januar notiert damit ein Plus von über 72 Prozent auf der Kurstafel.

Besonders im Blick behalten Anleger die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Die sogenannten JOLTS, welche die angebotenen Stellen in den Vereinigten Staaten beschreiben, lagen im Februar mit 9,931 Millionen Einheiten deutlich unter den Erwartungen von 10,40 Millionen. Im Monat zuvor wurden noch 10,824 Millionen ausgewiesen, welche auf 10,563 Millionen nach unten revidiert wurden.

Für Anleger sind die Wirtschaftsdaten insofern von Bedeutung, da Fed-Chef Jerome Powell jüngst immer wieder auf die Zahlen der offenen Stellen verwiesen hatte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

