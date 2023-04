WIEN, Österreich, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxygen, ein führendes Unternehmen im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von Molecular Glue Degraders, gab heute bekannt, dass es eine mehrjährige Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit Merck & Co Inc. in Rahway, N.J., USA, (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt) geschlossen hat, um gemeinsam Molecular Glue Degraders für mehrere therapeutische Ziele zu identifizieren und zu entwickeln.



"Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit MSD bekannt zu geben und unsere innovative Plattformtechnologie und unsere einzigartigen Fachkenntnisse bei der Identifizierung von neuartigen Molecular Glue Degraders mit den erstklassigen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten von MSD zu kombinieren. Diese Partnerschaft bietet uns die Rahmenbedingungen und die Ressourcen, um weitere Einsatzmöglichkeiten für unsere Plattform für die Entdeckung neuer Arzneimittel gegen anspruchsvolle Zielmoleküle zu schaffen", so Bernd Boidol, Ph.D., Chief Executive Officer von Proxygen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Proxygen eine Vorauszahlung von MSD und hat Anspruch auf künftige Zahlungen in Höhe von bis zu 2,55 Milliarden US-Dollar, die von der Erreichung bestimmter Forschungs-, Entwicklungs- und wirtschaftlicher Meilensteine über alle Programme hinweg abhängig sind. Darüber hinaus hat Proxygen Anspruch auf Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz mit solchen Produkten.



"Fortschritte bei unserem Verständnis von Molecular Glue Degraders eröffnen interessante neue Wege bei der Suche nach neuartigen therapeutischen Mechanismen", so Robert M. Garbaccio, Ph.D., Vizepräsident und Leiter des Bereichs Discovery Chemistry bei MSD. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Proxygen, um dieses aussichtsreiche Forschungsgebiet voranzubringen und neue Möglichkeiten zur Behandlung von Krankheiten zu untersuchen."

Über Proxygen

Proxygen ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von Molecular Glue Degraders. Da Molecular Glue Degraders in der Lage sind, Proteinklassen zu modulieren, die für die Ansätze der herkömmlichen Arzneimittelforschung unzugänglich sind, versprechen diese Moleküle, einen großen Teil des nicht mit Arzneimitteln behandelbaren Zielbereichs zu erschließen. Proxygen hat eine äußerst vielseitige, proprietäre Entdeckungs-Engine entwickelt, die die spezifische und unverfälschte Identifizierung von Molecular Glue Degraders für Zielmoleküle, die mit Arzneimitteln nur schwer oder überhaupt nicht behandelbar sind, in großem Maßstab ermöglicht. Das Unternehmen hat umfangreiche Kenntnisse und Daten bezüglich der Entdeckung und chemischen Optimierung von Degrader-Molekülen gesammelt und ist daher ein Pionier im Bereich dieses neuartigen Verfahrens. Während das Unternehmen seine internen Programme mit dem Ziel der klinischen Entwicklung vorantreibt, unterhält es auch verschiedene strategische Partnerschaften, darunter Kooperationen mit Boehringer Ingelheim und Merck KGaA, um gemeinsam Synergien bei der Entwicklungspipeline für Arzneimittel zu schaffen.