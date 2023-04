Die Erste Group Bank AG ist in Kauflaune. Wie ich eben bei Bloomberg gelesen habe (klick hier) will sie der französischen BNP Paribas das Verbraucherkreditgeschäft in Tschechien abkaufen, das dort unter der Marke "Hello Bank!" läuft. Mit einem Kreditvolumen von 9,9 Milliarden tschechischen Kronen (423 Millionen Euro) geht es dabei nicht um Peanuts. Insider sprechen von "fortgeschrittenen Verhandlungen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...