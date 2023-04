EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Personalie

Abivax ernennt Marc de Garidel zum neuen Chief Executive Officer und Interim-Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Ernennung von Marc de Garidel untermauert die führende Position von Abivax auf dem Gebiet der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

Corinna zur Bonsen-Thomas tritt vom Amt der Aufsichtsratsvorsitzenden zurück, bleibt jedoch Mitglied des Aufsichtsrats

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich zieht sich als CEO aus dem Unternehmen zurück

PARIS, Frankreich, 05. April 2023 - 19:30 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit einem Produkt in der klinischen Phase 3, entwickelt Therapien zur Modellierung des körpereigenen Immunsystems, um die Symptome von Patienten, die an chronischen Entzündungserkrankungen leiden, zu lindern. Das Unternehmen gibt heute die Ernennung von Marc de Garidel als neuen Chief Executive Officer (CEO) und Interimsvorsitzenden des Aufsichtsrats von Abivax zum 05. Mai 2023 bekannt.

Corinna zur Bonsen-Thomas wird von der Position der Aufsichtsratsvorsitzenden, die sie seit August 2022 bekleidet hatte, zurücktreten, bleibt jedoch Mitglied des Aufsichtsrats. Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, seit der Gründung von Abivax im Jahr 2013 CEO des Unternehmens, zieht sich ebenfalls zurück. Er wird Abivax bis zum Abschluss der Übergangsphase der Unternehmensführung als strategischer Berater weiter zur Verfügung stehen. Das Unternehmen wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernennen.

Marc de Garidel blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere in der Pharma- und Biotechnologiebranche zurück, wobei er in den vergangenen 12 Jahren die Position des CEO in verschiedenen Unternehmen innehatte. Im Juli 2021 übernahm Marc den Posten des Chief Executive Officer bei CinCor Pharma und war im Februar 2023 für den erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an AstraZeneca für bis zu 1,8 Mrd. USD, vorbehaltlich gewisser Meilensteine, verantwortlich. Darüber hinaus wurde unter seiner Federführung im August 2020 Corvidia Therapeutics an Novo Nordisk für 2,1 Mrd. USD verkauft, nachdem Marc im April 2018 zum Unternehmen gestoßen war. Zwischen November 2010 und Juli 2016 war er CEO von Ipsen und beaufsichtigte für das Unternehmen den Aufbau der US-Präsenz. Davor arbeitete Marc für Amgen und Eli Lilly in Positionen mit steigender Verantwortung, in denen er für verschiedene Märkten, wie die USA und Europa, verantwortlich war. Seit 2010 ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Ipsen und seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats von Claris Bio. Marc hat Bauingenieurwesen an der Ecole des Travaux Publics in Paris studiert, hat einen Master in International Management (MIM) der Thunderbird School of Global Management und einen Executive MBA der Harvard Business School.

Marc de Garidel, künftiger CEO and Aufsichtsratsvorsitzender von Abivax, kommentierte: "Ich freue mich sehr, in dieser für das Unternehmen so entscheidenden Wachstumsphase zu Abivax zu kommen. Nachdem ich die vielversprechenden Ergebnisse der Phase-2b-Studie mit Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa gesehen habe, bin ich davon überzeugt, dass Obefazimod die Behandlung und das Leben vieler an Colitis ulcerosa leidender Patienten verändern kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um gemeinsam das Potenzial von Obefazimod zur Behandlung verschiedener chronischer Entzündungskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voll auszuschöpfen. Ich möchte Hartmut für sein Engagement danken und freue mich darauf, an seine Erfolge anzuknüpfen."

Corinna zur Bonsen-Thomas, Aufsichtsratsvorsitzende von Abivax, ergänzte: "Der Abivax-Aufsichtsrat heißt Marc de Garidel als neuen CEO von Abivax herzlich willkommen. Wir glauben, dass seine beeindruckende Karriere und weitreichende Erfahrung in der Biopharmabranche ihn zur idealen Besetzung machen, um Obefazimod gemeinsam mit dem Abivax-Team bis hin zur Marktzulassung voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass er die Positionierung des Unternehmens als einen der Hauptakteure auf dem Gebiet der chronischen Entzündungskrankheiten weiterverfolgen und sowohl die klinische als auch die finanzielle Strategie von Abivax umsetzen wird. Wir wollen an dieser Stelle auch Hartmut Ehrlich ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit seit der Gründung von Abivax danken."

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Ich freue mich, dass Marc de Garidel die Position des CEO bei Abivax übernimmt. Ich glaube, mit seiner herausragenden Erfolgsbilanz in der Pharma- und Biotechbranche ist er die richtige Person, um das Unternehmen durch diese Übergangsphase zu führen, in der wir unseren Produktkandidaten Obefazimod zur Marktzulassung bringen wollen. Ich habe fast ein Jahrzehnt an der Spitze des Abivax-Managements gestanden und die Überführung von Obefazimod in das globale Phase-3-Studienprogramm zur Behandlung von Colitis ulcerosa verantwortet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um dem Aufsichtsrat für seine umfängliche Unterstützung beim Aufbau eines starken, internationalen Managementteams zu danken."

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax, ein von Truffle Capital gegründetes Unternehmen in der klinischen Phase 3, entwickelt Therapien, die das körpereigene Immunsystem modulieren, um Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen zu behandeln. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Der Hauptproduktkandidaten des Unternehmens, Obefazimod (ABX464), ist in der klinischen Phase-3 zur Behandlung von Colitis ulcerosa. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.abivax.com . Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.



Kontakte

Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63

Investors

LifeSci Advisors

Ligia Vela-Reid

lvela-reid@lifesciadvisors.com

+44 7413 825310

Press Relations & Investors Europe

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529 252 22

Public Relations France

Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24 Public Relations France

Primatice

Thomas Roborel de Climens

thomasdeclimens@primatice.com

+33 6 78 12 97 95 Public Relations USA

Rooney Partners LLC

Jeanene Timberlake

jtimberlake@rooneypartners.com

+1 646 770 8858



DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und Schätzungen (einschließlich Aussagen zur Patientenrekrutierung) in Bezug auf bestimmte Programme von Abivax. Obwohl das Abivax Management-Team der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, werden Investoren darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verschiedene Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Abivax liegen. Sie könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückten, implizierten oder prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung dieser Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen, die Abivax gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der französischen Autorité des Marchés Financiers eingereicht hat, einschließlich seines Registrierungsdokuments (Document d'Enregistrement Universel). Zu diesen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten gehören unter anderem die mit der Forschung und Entwicklung verbundenen Unwägbarkeiten, künftige klinische Daten und Analysen, Entscheidungen von Regulierungsbehörden wie der FDA oder der EMA darüber, ob und wann ein Medikament zugelassen wird, sowie deren Entscheidungen über die Kennzeichnung und andere Angelegenheiten, die die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produktkandidaten beeinflussen könnten. Besondere Aufmerksamkeit sollte den potenziellen Hürden der klinischen und pharmazeutischen Entwicklung gewidmet werden, einschließlich der weiteren Bewertung durch Abivax sowie der Zulassungsbehörden und IRBs/Ethikausschüsse im Anschluss an die Bewertung der präklinischen, pharmakokinetischen, karzinogenen, toxischen, CMC- und klinischen Daten. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf hingewiesen, nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Abivax übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder Schätzungen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über pharmazeutische Produkte (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen Produkte) sind nicht als Werbung zu verstehen.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den spezifischen Bedürfnissen des Empfängers. Die Pressemitteilung stellt keinen Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

