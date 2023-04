Die einen lieben ChatGPT, die anderen hassen es. Und einer geht nun sogar gerichtlich gegen den generativen KI-Chatbot vor: Der Bürgermeister einer australischen Kleinstadt will die ChatGPT-Betreiber OpenAI wegen Verleumdung verklagen. ChatGPT - das KI-Programm ist in letzter Zeit in aller Munde. Mal gilt der Chatbot als revolutionär, mal als gefährlich. Erst kürzlich wurde die KI von einem Youtuber dazu angestiftet, illegale Windows-Keys zu generieren. Italien hat den KI-basierten Chatbot aus Datenschutzgründen vorerst sogar sperren lassen. Nun trudelt die erste Klage gegen die KI ...

