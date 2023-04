Für 2022 behauptet die Maklergesellschaft Adelaïde ihre starke Leistung und übertrifft ihre Ziele

Die Adelaide-Gruppe, zu der Verlingue, Génération und Cocoon gehören, hat 2022 einen Umsatz in Höhe von 338 Euro erzielt, eine Steigerung von 9,3 %. Diese Ergebnisse entsprechen der Ambition der Gruppe, vor Ende des Plans IMPACT 2024 einen Umsatz von mehr als 400 Mio. Euro zu erzielen.

"In einer sich konsolidierenden Industrie sind wir als familiengeführter Makler mit einer langfristigen Perspektive in der Lage, starkes Wachstum anzustreben und so Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit zu kombinieren. Diese Ergebnisse verdeutlichen den Einsatz unserer Teams und erfüllen uns mit Stolz", konstatiert Jacques Verlingue, Chairman der Adelaïde Group.

Der auf die Absicherung von Unternehmen spezialisierte Versicherungsmakler Verlingue erzielte dieses Jahr einen Umsatz von 239 Mio. Euro, eine Steigerung von 8,6 %, wovon 6 organisches Wachstum waren. Mit zwei Akquisitionen Depeyre in Frankreich und RT Global Insurance in Portugal verfolgte der Broker darüber hinaus externe Wachstumsziele.

Génération, der auf Gesundheitsfürsorge und persönliche Sicherheit spezialisierte Makler, gewinnt mit einer Wachstumsrate von 13,8 %, was einem Umsatz von 86 Mio. Euro entspricht, zunehmend an Dynamik.

Cocoon schließlich, ein auf den digitalen Vertrieb von Krankenversicherungsprodukten für Privatpersonen spezialisierter Makler, bestätigt mit einem stabilen Umsatz von 14 Mio. Euro seine Ambition für 2022.

"2022 bestätigt, dass die Adelaide Group dem strategischen Plan 2024 entsprechend ein reges und kontrolliertes Wachstum vorlegt mit dem Ziel, unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert anzubieten", sagt Gilles Bénéplanc, CEO der Adelaïde Group.

Adelaïde beteuert seine Ambition, durch ein familiengeführtes und unabhängiges Geschäftsmodell ein führender Broker in Europa zu werden

Die Adelaïde Group setzt ihre europäische Ambition durch starkes organisches Wachstum und Akquisitionen um. Verlingue festigt seine internationale Position mit einem internationalen Umsatzanteil von 29 %. Nach fünf Akquisitionen in fünf Jahren (Schweiz, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Portugal) versucht Verlingue, diesen Trend in neuen geografischen Gebieten und neuen Geschäftsfeldern zu beschleunigen.

"Diese Ergebnisse spiegeln das Bekenntnis der Gruppe zu ihrer europäischen Strategie wider. Wir haben die Ambition, durch neue Akquisitionen in neuen Ländern auf dieser Dynamik weiter aufzubauen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt", erklärt Benjamin Verlingue, stellvertretender CEO der Adelaïde Group.

Kontrollierte Veränderung bei der Unternehmensführung und ehrgeizige Personalbeschaffung

Die hervorragenden Ergebnisse für 2022 unterstützen ferner den Geschäftsplan der Gruppe, die dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert.

Im Jahr 2024 wird sich die Führung der Gruppe verändern, denn Benjamin Verlingue wird von Jacques Verlingue das Amt des Chairman übernehmen. Diese Übergabe ist Teil der Kontinuität der Gruppe und entspricht dem Wunsch, deren Geist zu erhalten. Benjamin Verlingue wird die Diversifizierung und geografische Expansion der Geschäftstätigkeit der Gruppe weiter forcieren.

In diesem Zusammenhang gibt die Adelaïde Group die Ernennung von Anne-Jacques de Dinechin zum CEO von Verlingue bekannt. Er wird Verlingue mit dem Ziel führen, in jedem Geschäftssegment des Unternehmens profitables Wachstum zu erzielen.

Derzeit beschäftigt Adelaïde 2.200 Mitarbeiter*innen und plant bis Ende 2023 weitere 300 einzustellen.

Über Adelaïde

Die Adelaïde Group spezialisiert sich auf die Versicherungsberatung und -vermittlung sowie den Vertrieb und das Management von Versicherungen. Das Ziel der Gruppe ist es, es ihren Kunden zu ermöglichen, ihre Geschäfte durch effektives Risikomanagement zu führen, indem sie ihre Betriebe und Angestellten schützen. Im Verlauf der letzten 90 Jahre hat die Gruppe unermüdlich Innovationsarbeit geleistet, Wachstum erzielt und sich ein neues Image gegeben. Mittlerweile ist die Gruppe zu einem der Hauptakteure in der Versicherungsvermittlung in Frankreich geworden und verfügt über drei erfolgreiche Unternehmen: Verlingue, Génération und Cocoon. Organisches Wachstum, strategische Akquisitionen und internationale Expansion sowie digitale Transformation sind die vier Prioritäten, die sich die Gruppe gesetzt hat, um ihr Ziel zu erreichen, ein großer, familiengeführter und unabhängiger Versicherungsmakler von europäischer Dimension zu werden.

2.200 Mitarbeiter*innen

2.600 Mio. Euro an abgeschlossenen Prämien

2,2 Millionen Versicherungsnehmer (Kranken- und Lebensversicherung)

27 Büros in Frankreich und Europa (Vereinigtes Königreich, Schweiz und Portugal)

(*): Wachstum auf Basis von Proformaumsatz 2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

