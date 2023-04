MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ostermärschen:

"In über 100 deutschen Städten sind über die Osterfeiertage Friedensdemos angekündigt. Doch wichtige Hauptakteure der Friedensbewegung von gestern haben sich diesmal ausgeklinkt: die Grünen - ihr Bundesminister Cem Özdemir nimmt lieber an einer Wehrübung teil. Und die Evangelische Kirche - deren Ratsvorsitzende wirbt stattdessen für Waffenlieferungen an die überfallene Ukraine. Zurück bleibt ein Häuflein aus Kommunisten, Pazifisten und dem Duo Sahra Wagenknecht/Alice Schwarzer, für die, lässt man das Wortgeklingel beiseite, weniger Putins Angriffskrieg als vielmehr der aufopferungsvolle Freiheitskampf der Ukrainer mitsamt westlicher Waffenhilfe der eigentliche Kriegsskandal ist. Neu hinzugesellt haben sich viele Rechtsradikale, die Putin anhimmeln. Was immer sie auf die Straße treibt, sei es Hass auf die USA, Friedensliebe oder nur die Sorge vor einem Übergreifen des Krieges - eines eint sie: die mangelnde Empathie für die Opfer."/be/DP/jha