KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu von der Leyens Reise nach China:

"Die Handelsmacht China weiß, dass sie weiterhin Zugang braucht zum europäischen Binnenmarkt mit seinen 448 Millionen Menschen. Von der Leyen und Macron dürfen jetzt ruhig eine geopolitische Gegenleistung verlangen - und Peking auffordern, Putin endlich zu bremsen. Schon im Jahr 2019, kurz vor ihrem Amtsantritt, sagte von der Leyen in einer Grundsatzrede, Europa müsse lernen, "die Sprache der Macht" zu sprechen. Genau das muss in den nächsten drei Tagen in Peking geschehen, hinter geschlossenen Türen, aber deutlich. Xi wird diese Sprache verstehen."/be/DP/jha