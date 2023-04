NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump-Anklage:

"Eine Schweigegeldzahlung wie die an Stormy Daniels wäre im New York der 80er an der Tagesordnung gewesen. Dass von all den Dingen, die Donald Trump vorgeworfen werden, ausgerechnet eine solche Zahlung nun zu einer Anklage des 76-Jährigen führt, entbehrt deshalb nicht einer gewissen Folgerichtigkeit: Die zwielichtigen Mittel, mit denen Donald Trump über Jahrzehnte jene kaltstellte, in denen er eine Gefahr für seinen Aufstieg erblickte, führen nun zu seinem Niedergang."/be/DP/jha