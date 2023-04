Deenova hat heute den Zuschlag für alle drei Lose der letzten RESAH-Ausschreibung für Automatisierungssysteme für Einheitsdosenapotheken erhalten und damit seine führende Position auf dem französischen Markt gestärkt.

RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) ist eine öffentliche Verwaltungsorganisation, die das Beschaffungswesen für die öffentlichen Krankenhäuser in Frankreich verwaltet und so den Zugang zu den bestmöglichen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht und zugleich die Einhaltung der öffentlichen Beschaffungsvorschriften gewährleistet.

Deenova gewann die folgenden drei Lose dieser Ausschreibung:

Los 1: Lieferung von automatischen Dosierrobotern, geschützten Schränken und modularen Lösungen

Los 3: Lieferung von automatischen Umpack- und Ausgaberobotern

Los 4: Lieferung von automatischen Umpack- und Ausgaberobotern für feste orale Medikamente

Die drei Lose, die für die Mechatroniklösungen ACCED, AIDE und ASTUS vergeben wurden, stellen eine einzigartige, vollständige, modulare und anpassbare Lösung dar, die es den französischen Krankenhäusern ermöglicht, den Übergang zu einem automatisierten Medikationsmanagement zu beschleunigen, Fehler zu reduzieren, manuelle Prozesse zu eliminieren und das Personal für höherwertige Aufgaben freizusetzen, was letztendlich eine sicherere und effizientere Patientenversorgung gewährleistet.

Die mechatronischen Lösungen ACCED, AIDE und ASTUS sind individuell anpassbar und skalierbar, so dass die Krankenhäuser die Technologie an ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen anpassen können. Die Lösung lässt sich außerdem nahtlos in die bestehende Krankenhausinfrastruktur und -software integrieren, wodurch Unterbrechungen minimiert und ein reibungsloser Übergang gewährleistet wird.

Insgesamt stellen die mechatronischen Lösungen ACCED, AIDE und ASTUS einen großen Fortschritt bei der Automatisierung des Medikamentenmanagements in französischen Krankenhäusern dar und tragen seit 2013 dazu bei, die Art und Weise der Gesundheitsversorgung im Land zu verändern.

Loic Bessin, Geschäftsführer von Deenova France und Erfinder der mechatronischen Lösungen ACCED und AIDE, erklärte: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Spitzentechnologie und unser Fachwissen dem französischen Gesundheitssystem weiterhin erhebliche Vorteile bringen werden, und wir freuen uns darauf, unsere 2014 begonnene historische Zusammenarbeit mit RESAH und mit unseren Krankenhauspartnern fortzusetzen, um unsere Lösung landesweit zu implementieren."

Die Deenova-Lösung ist die umfangreichste und innovativste Lösung in Europa. Sie bietet dem Krankenhauspersonal eine unvergleichliche Flexibilität und Modularität, die die Erfahrung sowohl für den Patienten als auch für das medizinische Personal verbessert. Die Lösung unterstützt das Krankenhaus bei seinen Initiativen zur digitalen Transformation, indem sie die Rückverfolgbarkeit und Genauigkeit verbessert und Verschwendung, unerwünschte Ereignisse und Fehler bei der Medikamentenabgabe verringert. Mit erwarteten Kosteneinsparungen zwischen 15 und 25% verspricht die Deenova-Lösung, alle Verfahren im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren/einmal verwendbaren medizinischen Geräten zu vereinfachen.

"Wir freuen uns, dass wir bei dieser RESAH-Ausschreibung alle drei Lose gewonnen haben. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von Deenova, unermüdlich innovative Lösungen für die drängendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu liefern", so Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer und Mitglied des Vorstands von Deenova. "Unsere Lösung ermöglicht es französischen Krankenhäusern, ihre Prozesse zur Medikamentenverteilung zu optimieren und so sicherzustellen, dass die Patienten immer die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit erhalten, während gleichzeitig die Arbeitsabläufe in den Krankenhäusern rationalisiert, die Kosten gesenkt und die Patientenergebnisse verbessert werden."

