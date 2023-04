Die Spannung steigt: Zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni könnte Apple endlich das Mixed-Reality-Headset präsentieren - und damit eine Tür in neue Welten öffnen. Alles rund um das neue Produkt, zu weiteren Zukunftsprojekten des Tech-Giganten und was das für die Aktie bedeutet, lesen Sie in der neuen Ausgabe von DER AKTIONÄR.Jetzt DER AKTIONÄR im Abo lesen, keine Ausgabe verpassen und 15 % Rabatt sichern mit dem Oster-Special. Einfach Wunschabo wählen, Code OSTERN eingeben und sparen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...