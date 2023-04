Es ist eine Aussage die etwas verwundert: Der CEO von Nio, William Li, hat sich zur laufenden Rabattschlacht rund um Elektroautos in China geäußert - und dabei einen Seitenhieb in Richtung Tesla-Chef Elon Musk abgefeuert. Musk gilt als Initiator der derzeitigen Abwärtspreisspirale, weil Tesla vor einiger Zeit die Preise für seine Fahrzeuge in China gesenkt hatte.Andere Hersteller haben in den vergangenen Monaten nachgezogen, DER AKTIONÄR berichtete (siehe weiterführende Beiträge am Artikel-Ende). ...

