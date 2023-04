DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Der Lufthansa drohen womöglich die nächsten Streiks. Über Monate wurde mit Piloten vertraulich verhandelt, nun ist die Gesprächsreihe geplatzt. Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit soll den Prozess zum 31. März aufgekündigt haben. Eine Friedenspflicht gilt nur noch bis zum 30. Juni. Was die Einigung verhinderte, dazu schweigen beide Seiten. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

DEUTSCHE BAHN - Nach dem Rekord an Entschädigungszahlungen für Zugverspätungen erhöht die Bundesregierung den Druck auf die Deutsche Bahn für mehr Pünktlichkeit im Fernverkehr. "Wir erwarten, dass sich diese Werte verbessern, das haben wir dem Top-Management der Bahn auch sehr deutlich kommuniziert", sagte Verkehrsstaatsekretär Michael Theurer (FDP) der Augsburger Allgemeinen. "Ungeplante Ausfälle von Signaltechnik, Oberleitungen oder Stellwerken sind mittlerweile so häufig, dass die Netzbetreiber nur noch mit Trouble Shooting beschäftigt sind, also notdürftig dafür sorgen müssen, dass der Betrieb wieder laufen kann", so der Staatsekretär. "Das ist natürlich sehr ineffizient", fügte er hinzu. "Umso wichtiger ist es, dass wir die Generalsanierung des Kernnetzes angehen." (Augsburger Allgemeine)

DWINS - Das mit seiner App "Finanzguru" bekannt gewordene Fintech Dwins hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Dafür konnten Scor Ventures und Paypal Ventures als neue Investoren gewonnen werden. Insgesamt habe das Frankfurter Fintech für das weitere Wachstum 13 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt, heißt es in einer Mitteilung. Seit Gründung sind damit insgesamt 27 Millionen Euro an Risikokapital in das Unternehmen geflossen. Die Bestandsinvestoren Deutsche Bank, Coparion, VR Ventures, Hannover Digital Investments sowie der frühere Postbank-Chef Frank Strauß haben bei der neuen Finanzierungsrunde mitgezogen (Börsen-Zeitung)

