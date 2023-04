Das amerikanische Industrieunternehmen Lindsay Corporation (ISIN: US5355551061, NYSE: LNN) schüttet am 31. Mai 2023 eine vierteljährliche Dividende von 34 US-Cents an die Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 17. Mai 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 127,99 US-Dollar (Stand: 5. April 2023) bei 1,06 ...

