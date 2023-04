DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BARGELD - Ein Verschwinden des Bargelds aus dem Alltag ist nach Einschätzung des Banknotenherstellers Giesecke + Devrient international vorerst nicht absehbar. Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach neuen Banknoten etwas schwächer gewesen, in diesem Jahr steige sie wieder, sagte Vorstandschef Ralf Wintergerst am Mittwoch in München. "Die Banknoten gehen weltweit nicht zurück." Das Münchner Traditionsunternehmen ist einer der weltführenden Hersteller von Banknoten und Technik sowohl für das Bargeldmanagement als auch elektronische Bezahlmethoden. Zur Kundschaft zählen nach Firmenangaben 150 Zentralbanken. (Süddeutsche Zeitung)

SEEHÄFEN - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat eine Verzehnfachung der Bundesmittel für die Seehäfen auf rund 400 Millionen Euro gefordert. "Derzeit beteiligt sich der Bund an der Finanzierung aller deutschen Seehäfen nur mit 38 Millionen Euro im Jahr. Der Betrag hat sich seit 2005 nicht verändert. Das reicht hinten und vorne nicht", sagte Bovenschulte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Bedeutung der Häfen sei durch den Krieg in der Ukraine und die notwendige Energiewende noch viel größer geworden. (RND)

WIRTSCHAFTSSTIMMUNG - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist wieder von Zuversicht gekennzeichnet. Dabei haben sich nicht nur die Geschäftsaussichten verbessert, wie aus der Umfrage von Deloitte unter 140 Finanzvorständen deutscher Unternehmen hervorgeht. Auch die Bereitschaft für Investitionen ist im Index, dem Saldo aus positiven und negativen Erwartungen, wieder leicht positiv. (Börsen-Zeitung)

HEDGEFONDS - Hedgefonds haben in den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit Wetten gegen Bankaktien Gewinne von mehr als 7 Milliarden US-Dollar eingefahren. Shortseller, die auf fallende Kurse setzen, haben allein mit Wetten gegen die Silicon Valley Bank insgesamt 1,3 Milliarden Dollar verdient, wie aus Daten des Dienstleisters Ortex hervorgeht. Mit Wetten gegen Credit Suisse verdienten sie 684 Millionen Dollar. (Financial Times)

RISIKOKAPITAL (Dow Jones)--Die Finanzierung von Start-ups mit Risikokapital hat sich zuletzt mehr als halbiert. Weltweit investierten Venture-Fonds in den ersten drei Monaten 2023 rund 76 Milliarden US-Dollar in Start-ups nach 162 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie aus Zahlen des Datendienstleisters Crunchbase hervorgeht. (Financial Times)

