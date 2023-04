Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) steigert die Quartalsdividende um knapp 10 Prozent von 1,15 US-Dollar auf 1,26 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Dividende am 3. Juli 2023. Record date ist der 12. Juni 2023. Das Unternehmen aus Memphis schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 5,04 US-Dollar an die Investoren ...

