The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.04.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2023



ISIN Name

FR0013153160 LAGARDERE 16/23

USU88868AX91 T MOBILE USA 21/60 REGS 2

ES0000106544 COM.AUT.VASCO 15-23

XS1223830677 GENL MILLS 15/23

LU0348798264 AGIF-THAILAND EQU.A DL INVESTMENT