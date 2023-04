The following instruments on XETRA do have their first trading 06.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.04.2023Aktien1 BE0003545531 Solvac S.A.2 US01643A3068 Alkaline Water Company Inc., The3 CA65250B3039 NewRange Gold Corp.Anleihen/ETC/ETF1 DE000A3MQU11 DZ HYP AG2 US500769JX36 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 NL0015001DQ7 Niederlande, Königreich der4 DE000BLB9T49 Bayerische Landesbank5 XS2610236445 Zypern, Republik6 DE000BLB67R1 Bayerische Landesbank7 DE000BLB8C98 Bayerische Landesbank8 DE000BLB5LX9 Bayerische Landesbank9 DE000BLB9SM9 Bayerische Landesbank10 DE000BLB9SL1 Bayerische Landesbank11 XS2602742285 Jordanien, Haschemitisches Königreich12 XS1916263897 PRS Finance PLC13 XS1523000856 PRS Finance PLC14 XS2610236528 Council of Europe Development Bank (CEB)15 DE000HLB48A4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB4637 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB46L5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 XS2581756629 Municipality Finance PLC19 DE000ETC0787 ETC bezogen auf den COMEX Copper Futures (HG)-Kontrakt20 DE000ETC0811 ETC bezogen auf den Low Sulphur Gasoil Futures-Kontrakt21 DE000ETC0829 ETC bezogen auf den Coffee "C" Futures-Kontrakt22 DE000ETC0852 ETC bezogen auf den RBOB Gasoline Futures-Kontrakt23 DE000ETC0860 ETC bezogen auf den NY Harbor ULSD Heating Oil Futures-Kontrakt24 LU2572256746 Amundi MSCI China A II UCITS ETF