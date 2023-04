DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden findet nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In vielen Ländern bleiben wegen Karfreitag die Börsen geschlossen. Am US-Anleihemarkt findet ein verkürzter Handel statt.

MONTAG: In vielen Ländern bleiben wegen Ostern die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,8 (Februar: 55,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Zum dritten Mal in Folge lag der Index damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im März auf 58,2 (Vormonat: 56,3) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

Im Tagesverlauf:

- CH/Zurich Insurance Group AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Telekom: 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +3,5% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 198.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.638,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.106,00 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.024,00 -0,4% Nikkei-225 27.442,63 -1,3% Schanghai-Composite 3.309,11 -0,1% Hang-Seng-Index 20.199,05 -0,4% +/- Ticks Bund -Future 137,21 +9 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.520,17 -0,5% DAX-Future 15.683,00 -0,6% XDAX 15.535,68 -0,5% MDAX 26.970,82 -1,6% TecDAX 3.298,61 +0,2% EuroStoxx50 4.298,36 -0,4% Stoxx50 3.967,30 +0,5% Dow-Jones 33.482,72 +0,2% S&P-500-Index 4.090,38 -0,2% Nasdaq-Comp. 11.996,86 -1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,12 +66

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Gründonnerstag zunächst etwas leichter erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 15.490 Punkten gesehen nach einem Vortagesschluss bei 15.520 Punkten. Auch der Euro-Stoxx-50 sollte etwas leichter in den Handel starten. Die Vorgaben von der Wall Street wie auch aus Asien drängen momentan keine Richtung auf. Mit Blick auf die Osterfeiertage sowie den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag, auf den europäische Anleger erst am Dienstag reagieren können, dürfte weiterhin eine defensive Grundhaltung die Handelsaktivitäten bestimmen. "Es gibt aktuell viele Risiken auf dem Tisch", heißt es von den Marktstrategen bei Oanda. Es bestehe das Risiko, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik zu sehr gestrafft habe, da sich die Hinweise auf eine mögliche Rezession mehrten.

Rückblick: Die Anleger positionierten sich vor den Osterfeiertagen etwas defensiver. Zudem steht noch der hochkarätige US-Arbeitsmarktbericht am Freitag an; Anleger agierten daher zurückhaltend. Die Entwicklung der Branchen unterstrich die defensivere Haltung der Anleger, so gehörten die Versorger, die Telekomwerte sowie der Gesundheitssektor zu den größten Gewinnern, während Bauwerte, Automobilhersteller sowie der Sektor der Technologiewerte zu den Verlierern gehörten. In Paris ging es beim Foodservice-Unternehmen Sodexo um 11,3 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen sind besser ausgefallen als vom Markt erwartet, Sodexo hob darauf die Prognose an. Dazu wirkte die Ankündigung, ein Spin-Off des Gutschein-Geschäfts vorzunehmen. Für Vodafone (+2,3%) ging es etwas stärker als für den Sektor nach oben. Der Wert profitiert zum einen davon, dass Anleger heute eher defensive Werte kaufen. Zudem verweisen die Analysten von Jefferies auf einen Bloomberg-Bericht, demnach es Kaufinteresse an den spanischen Assets gebe.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Daimler Truck, Heidelbergcement wie auch Infineon gehörten zu den Verlierern des Tages, während eher defensive Werte wie Deutsche Telekom, Merck oder RWE gekauft wurden. Beiersdorf (+1,6%) hat zum Jahresauftakt mit einem Umsatzwachstum von 12,2 Prozent positiv überrascht. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde für den Konzern auf ein mittleres bis hohes einstelliges organisches Wachstum angehoben (bisher: mittlerer einstelliger Bereich). Die Margenprognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert - eine gute Sache, heißt es von den Analysten von RBC. Bei Shop Apotheke (+8,1%) hat sich das Wachstum im ersten Quartal beschleunigt. Baader Helvea stufte die vorläufigen Umsatzzahlen als sehr gut ein. Beim Leasingunternehmen Grenke (+1,6%) ging es im Neugeschäft kräftig nach oben. Händler loben das Plus von 22,2 Prozent im ersten Quartal, da es trotz des rasant steigenden Zinsumfeldes erwirtschaftet wurde. Die höheren Zinskosten konnten an Kunden weitergereicht werden.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem ruhigen nachbörslichen Handel hat sich die Aktie von Zeal Network am Mittwochabend um 1,3 Prozent erholt. Die Tochtergesellschaft Lotto24 hatte von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) die Erlaubnis erhalten, virtuelle Automatenspiele im Internet zu veranstalten.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Konjunktursorgen gewannen die Oberhand, nachdem der ISM-Index für den Servicesektor überraschend deutlich zurückgegangen war. Dazu verdichteten sich die Hinweise, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt. So meldete der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP für März einen deutlich geringeren Stellenaufbau als erwartet. Die Akteure blicken nun mit Sorge dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für März entgegen, der am Karfreitag trotz des Feiertags veröffentlicht wird. Das Handelsbilanzdefizit ist derweil im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Unter den Einzelwerten legten Johnson & Johnson um 4,5 Prozent zu. Das Unternehmen will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichen Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. FedEx stiegen um 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Bereiche Express- und Ground Delivery zusammenzufassen. Zudem erhöhte der Konzern seine jährliche Dividende um 44 Cent auf 5,04 Dollar. Der Einzelhandelsriese Walmart (+1,7%) hat seinen vorsichtigen Jahresausblick aus dem Februar bekräftigt. CEO Doug McMillon sprach von Unsicherheiten in der zweiten Jahreshälfte und zielte damit auf die Konsumausgaben ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,80 -2,9 3,83 -61,6 5 Jahre 3,37 -1,2 3,39 -62,6 7 Jahre 3,34 -3,1 3,37 -62,7 10 Jahre 3,30 -3,8 3,34 -57,8 30 Jahre 3,56 -3,2 3,60 -40,7

Andauernde Konjunktursorgen verschafften dem Anleihemarkt erneut Zulauf und drückten die Renditen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0893 -0,1% 1,0907 1,0920 +1,8% EUR/JPY 142,92 -0,2% 143,21 143,00 +1,8% EUR/CHF 0,9883 -0,0% 1,1034 0,9879 -0,2% EUR/GBP 0,8752 -0,0% 0,8754 0,8757 -1,1% USD/JPY 131,21 -0,1% 131,29 130,95 +0,1% GBP/USD 1,2446 -0,1% 1,2461 1,2471 +2,9% USD/CNH 6,8834 -0,0% 6,8854 6,8806 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.077,14 -0,4% 28.191,46 28.008,18 +69,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war mit den Rezessionsängsten als "sicherer Hafen" gesucht und erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten, die er nach den schwachen Konjunkturdaten vom Vortag verbucht hatte. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,99 80,61 -0,8% -0,62 -0,6% Brent/ICE 84,45 84,99 -0,6% -0,54 -0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich nach den jüngsten Aufschlägen kaum verändert bis moderat leichter, obwohl die US-Rohöllagerbestände stärker gesunken waren als erwartet, wie aus Daten der staatlichen Energy Informationa Administration vom Mittwoch hervorging. Das Barrel WTI kostete zum Settlement 80,61 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Auf der einen Seite dürften die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten Zweifel an der Nachfrage befeuert haben, während auf der anderen Seite die geplanten Fördermengenkürzungen der Opec+ die Preise gestützt haben dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.013,21 2.020,84 -0,4% -7,63 +10,4% Silber (Spot) 24,81 25,03 -0,8% -0,21 +3,5% Platin (Spot) 1.005,40 1.002,00 +0,3% +3,40 -5,9% Kupfer-Future 4,00 3,99 +0,4% +0,02 +4,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach den deutlichen Zugewinnen vom Vortag gut behauptet bei 2.023 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall hatte am Dienstag von einem schwächeren Dollar und fallenden Anleiherenditen profitiert und war auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Das lettische Parlament hat am Mittwoch für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Männer ab dem kommenden Jahr gestimmt.

HANDELSPOLITIK EU / GROSSBRITANNIEN

Vor dem Hintergrund wiederholter Verzögerungen im Grenzverkehr zwischen Großbritannien und der EU plant die britische Regierung eine Vereinfachung der Zollkontrollen. Ein am Mittwoch von der konservativen Regierung unter Premierminister Rishi Sunak vorgestellter Plan sieht unter anderem die Einteilung in Risikokategorien und einen stärkeren Einsatz technischer Hilfsmittel zum Bürokratie-Abbau bei Grenzkontrollen vor. Demnach sollen die neuen Regeln in mehreren Schritten bis Ende Oktober 2024 umgesetzt werden.

GELDPOLITIK INDIEN

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins überraschend unverändert gelassen, da die Unsicherheit über die globalen Wirtschaftsaussichten angesichts der jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor wächst. Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI), teilte mit, der geldpolitische Ausschuss habe beschlossen, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Alle sieben von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihren Reposatz um 25 Basispunkte erhöhen werde.

USA / CHINA

Ungeachtet chinesischer Kritik und Drohungen hat der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Kalifornien Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Der Politiker der Republikanischen Partei, der das dritthöchste Staatsamt in den USA innehat, empfing Tsai am Mittwoch in der Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wie vor Ort anwesende Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Im Vorfeld des Tsai-Besuchs hatte China die USA davor gewarnt, "mit dem Feuer zu spielen". Es drohe eine "ernsthafte Konfrontation".

GERRESHEIMER

ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wie das Unternehmen mitteilte, steigerten alle Geschäftsbereiche ihren Umsatz prozentual zweistellig. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. In dem am 28. Februar beendeten ersten Geschäftsquartal erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 458 Millionen Euro, was einem organischen Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Analysten hatten in einem Konsens von Vara Research 440 Millionen Euro prognostiziert. Das EBITDA legte organisch um knapp ein Viertel auf 78 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 Prozent nach 16,6 Prozent im Vorjahr. Auch beim EBITDA hatten die Analysten im Konsens mit etwas weniger gerechnet. Die Marge hatten sie bei 17,1 Prozent gesehen. Im laufenden Jahr rechnet Gerresheimer weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

ZEAL NETWORK

Die Tochter Lotto24 darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat eine entsprechende Erlaubnis erteilt. Von diesem neuen Produkt erwartet Zeal Network in der Aufbauphase im laufenden Jahr einen Umsatz- und EBITDA-Beitrag auf Konzernebene im niedrigen einstelligen Millionenbereich, der bereits in der aktuellen Prognose berücksichtigt wurde.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die ausstehenden Bonuszahlungen für die Chef-Etage der Skandalbank zu streichen. Die als Bundesrat bezeichnete Regierung erklärte am Mittwoch, damit werde der "Verantwortung" der Top-Manager für den Niedergang der angeschlagenen Bank Rechnung getragen, deren Zusammenbruch nur durch eine hektische Übernahme durch die Rivalin UBS verhindert worden war. Überdies würden die Boni der beiden nachrangigen Führungsstufen gekürzt.

SHELL

könnte einem Zeitungsbericht zufolge doch noch Geld für das abgeschriebene russische Öl- und Gasprojekt Sakhalin-2 sehen. Wie die Times of London unter Berufung auf die russische Tageszeitung Kommersant berichtet, könnte die Shell plc eine Zahlung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar für seine Beteiligung an dem verstaatlichten Sachalin-2-Flüssiggasprojekt erhalten, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Erdgasproduzenten Novatek grünes Licht gegeben hat, den entsprechenden Betrag zu überweisen.

