Marktbeobachter gehen am Donnerstag im Handelsverlauf von einem etwas stärkeren Dollar aus, was den Euro leicht belasten dürfte.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich vor den Osterfeiertagen nur wenig bewegt und sich knapp unter 1,09 US-Dollar gehalten. Am Donnerstagmorgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0892 Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und notiert weiter unter der Marke von 0,99 Franken bei 0,9884 Franken.

