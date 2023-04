Die Shop Apotheke legte am Mittwoch vorläufige Rumpfdaten zum ersten Quartal vor, die die Skeptiker überraschten. Ein beeindruckendes Plus von 8,15 Prozent machte klar: Viele hatten nur auf gute Nachrichten gewartet, um zuzugreifen. Aber was ist da nach oben noch drin?

Den vollständigen Artikel lesen ...