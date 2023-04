Für Albemarle wird es wieder richtig spannend. Die Aktie nähert sich wichtigen Unterstützungen, die dafür sorgen könnten, dass der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden könnte. Kurstreiber sind starke Fundamentaldaten und eine charttechnisch vielversprechende Ausgangssituation.Seit November 2021 schwankt der Kurs in einem Seitwärtskanal, der auf der Unterseite durch 190 Dollar begrenzt wird. Genau dieses Niveau steuert die Aktie momentan an, was den Beginn einer Bodenbildung markieren könnte.Charttechnisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...