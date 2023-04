Helvetica plant eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund, um die sich aktuell bietenden Kaufgelegenheiten im Markt zu nutzen.Zürich - Helvetica plant eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund, um die sich aktuell bietenden Kaufgelegenheiten im Markt zu nutzen. Im Rahmen der geplanten Kotierung an der SIX Swiss Exchange plant die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) im zweiten Quartal 2023 eine Kapitalerhöhung in der Grössenordnung bis zu CHF 150 Millionen. Die Kapitalaufnahme wird für...

