FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen verharrte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 137,12 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,19 Prozent.

Überraschend starke Konjunkturdaten konnten die Kurse im frühen Handel kaum belasten. Am Morgen war bekannt geworden, dass die deutsche Industrie im Februar an den starken Jahresauftakt anknüpfen konnte. Während am Markt ein leichter Rückgang erwartet wurde, ist die Gesamtproduktion im Monatsvergleich um 2,0 Prozent gestiegen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am deutschen Rentenmarkt für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag könnten wöchentliche Daten zur Lage auf dem US-Arbeitsmarkt für mehr Bewegung sorgen. An diesem Freitag folgt dann der offizielle Monatsbericht der Regierung. Dieser wird auch von der US-Notenbank mit Blick auf die Inflationsentwicklung stark beachtet./jkr/stk