DJ Deutscher Dienstleistungsumsatz stagniert im Januar

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatz im Dienstleistungssektor Deutschlands hat im Januar preis- und saisonbereinigt auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) verlief die Entwicklung in einzelnen Bereichen aber sehr unterschiedlich: Zuwächsen in den Bereichen Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 4,7 Prozent) und Grundstücks- und Wohnungswesen (plus 0,2 Prozent) standen Rückgänge in den Bereichen Informations- und Kommunikationsdienstleistungen (minus 2,6 Prozent) und Verkehr und Lagerei (minus 1,2 Prozent) gegenüber.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat stiegen die Umsätze im Dienstleistungssektor insgesamt real um 8,3 Prozent und nominal um 8,5 Prozent. Damit lag der Umsatz real 5,3 Prozent und nominal 16,7 Prozent über dem Niveau von Januar 2020, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau im Dienstleistungsbereich wider.

April 06, 2023

