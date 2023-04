EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG: Neuer Streamingdienst Cliq startet ersten Massenmarkt-fähigen TV-Spot - "Best of Alles" DÜSSELDORF, 06. April 2023 - heute startet der neue TV-Spot des deutschen All-in-One-Streamingdienstes Cliq ( www.cliq.de ) der CLIQ Digital AG auf mehreren Mainstream-Fernsehsendern. Cliq und Familie Schmidt Im Rahmen der Brand-Marketingkampagne um Cliq steht die Familie als Zielgruppe im Fokus des neuen TV-Spots. Der Spot zeigt anhand der Familie Schmidt und den verschiedenen Vorlieben ihrer Mitglieder deutlich: Cliq bietet "best of alles" für die ganze Familie - Filme, Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. Der Spot wurde von der renommierten WPP-Agentur The&Partnership entwickelt. Die Kampagne wird ab dem 6. April im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Zudem wird die Kampagne auch auf digitale und Social Media-Kanäle ausgeweitet. Insgesamt sollen damit mehr als 500 Millionen Kontakte erreicht werden. Cliq-Vorzüge In einer einzigen App werden hochwertige Inhalte aus verschiedenen Unterhaltungsbereichen vereint: Filme und Serien, Musik, Hörbücher, Sport sowie Spiele zum Preis von 6,99 € pro Monat. Diese Produktbündelung macht es Mitgliedern einfach: Nur ein günstiges Abonnement für alle fünf Kategorien. Das schont den Geldbeutel und macht Streaming-Inhalte für jeden zugänglich - unabhängig von Alter oder Geschmack. Die Menüführung der Plattform ist einfach und intuitiv. Mitglieder können ihre Zugangsdaten für Familie und Freunde freigeben und mit mehreren Personen gleichzeitig streamen. Erhältlich ist Cliq online sowie im App Store, im Google Play Store, und mit der Cliq TV-App auf Google TV, Fire TV und Android TV. So können Mitglieder ihre Inhalte jederzeit zuhause oder auch unterwegs genießen. Stellungnahme des Vorstands "Durch unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen wir Streaming für den Massenmarkt erschwinglich. Unser Angebot ist ein All-in-One-Streamingdienst für jedermann. Wir sehen uns damit als den ‚Discounter' der Streaming-Branche." sagte Luc Voncken, CEO.

Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.



