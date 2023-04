Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Mietzinseinnahmen bleiben per 31. Dezember 2022 stabil bei CHF 26.5 Mio.Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Mietzinseinnahmen bleiben per 31. Dezember 2022 stabil bei CHF 26.5 Mio. und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) erhöht sich auf 74.32% (63.41% per 31.12.2021). Die steuerbefreite Dividende beläuft sich erneut auf CHF 5.50 pro Anteil (CHF 5.50 per 31.12.2021). Das Total der Erträge steigt am Ende des...

