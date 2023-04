DJ Allianz will Versicherungsschutz für Nord Stream nicht erneuern

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz will die Versicherungspolice für die Nord-Stream-Pipeline nicht erneuern, wenn der Versicherungsschutz Ende des Jahres ausläuft. Die Allianz SE erklärte, das Unternehmen sei Teil eines Versicherungskonsortiums, das technischen Versicherungsschutz für den Betrieb der Nord-Stream-Pipeline anbietet, der sich nur auf die vier in Europa ansässigen Minderheitsaktionäre des Betreibers Nord Stream AG in der Schweiz bezieht.

"Diese Police wurde vor der russischen Invasion in der Ukraine für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen, und wir sind gegenüber unseren Versicherungsnehmern vertraglich verpflichtet, alle Sanktionen zu beachten", so die Allianz. Der Versicherer betonte, sich an alle Sanktionen gehalten zu haben, einschließlich derer, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verhängt wurden.

Im vergangenen Jahr wurden drei der vier Hauptrohre der Nord-Stream-Pipeline, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren sollten, durch eine Reihe von Explosionen zerstört.

