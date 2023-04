Partner Property Consultants (Partner) erweitert seine Präsenz in Deutschland mit der Einstellung von Dr. Gabriele (Gaby) Lüft, die die Geschäfte als technische Direktorin leiten und dem European Advisors Board von Partner in Frankfurt am Main beitreten wird. Dr. Lüft ist eine angesehene Führungskraft der Branche und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung und Führungsarbeit in den Beratungsbereichen Umwelt und Nachhaltigkeit zu Partner mit.

Zuletzt war Dr. Lüft fast zehn Jahre lang als Leiterin für Umwelt-Services für die Geschäftsregion Europa, Nahost und Afrika (EMEA) bei CBRE tätig, einem globalen Immobiliendienstanbieter mit Sitz in Frankfurt. In diesem Zeitraum konzentrierte sie sich außerdem auf ESG-Beratung in der Immobilienbranche. Als Managing Director in diversen anderen internationalen Beratungsunternehmen leistete sie richtungweisende betriebliche Führungsarbeit in Europa, unter anderem in den Bereichen Budget, Umsätze, Teamarbeit und Vertrieb. Zu ihren weiteren Aufgaben gehörte auch die Leitung paneuropäischer Projekte, Kundenbeziehungen und Produktentwicklung.

Joseph Derhake PE, Gründer und CEO von Partner mit Sitz in Los Angeles, sagte dazu: "Partner ist bestrebt, Investitionen in Immobilien für seine Kunden einfacher, schneller und sicherer zu machen, und zwar durch technologisch fortschrittliche umweltbezogene und technische Due-Diligence. Mit der Einstellung von Dr. Lüft verankert sich Partner im europäischen Umfeld zur Verwirklichung unserer Wachstumspläne in Europa. Im Lauf ihrer gesamten distinguierten Laufbahn hat Dr. Lüft internationale branchenführende Teams in Deutschland und in Europa aufgebaut und geleitet."

Dr. Lüft untersteht künftig David Linkson, MRICS, Principal und Director of European Operations, der sich wie folgt äußerte: "Ich freue mich sehr, Frau Dr. Gaby Lüft in unserem wachsenden Team von Experten und Fachleuten innerhalb der europäischen Belegschaft begrüßen zu dürfen. Ihr bekanntes Fachwissen und das Ansehen, das sie in unserer Branche genießt, werden mit Sicherheit zu den Kompetenzen und der Fachberatung beitragen, die unsere Kunden in Anspruch nehmen können, um ihre Investitions- und Nachhaltigkeitsentscheidungen zu unterstützen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gaby!!"

Vor ihrer Tätigkeit für Partner leitete Dr. Lüft diverse umweltbezogene und technische Due-Diligence-Projekte, die mehr als 1.000 Immobilien pro Jahr umfassten. Die Projekte bedienten einen europaweiten Kundenstamm über eine paneuropäische Bereitstellungsplattform. Sie beriet die Kunden zu technischen und Umweltfragen bei Immobilien- und Industrietransaktionen, Finanzen für Banken, Private-Equity-Firmen und Investoren und stellte erfolgreich leistungsstarke Fachberatungsteams zusammen. Darüber hinaus verfügt sie auch über Erfahrung mit gesellschaftsrechtlichen Transaktionen, darunter Post-Merger-Integration, Umstrukturierung und Veränderungsmanagement sowie Wirtschaftskrisenmanagement.

Dr. Lüft promovierte in Agrartechnik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie Managing Director bei CBRE PREUSS VALTEQ (2014 bis 2022), Mitbegründerin von VALTEQ (2012 2014 von CBRE übernommen), European Practice Leader bei der LandAmerica Financial Group, einem börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen (2004 bei 2009), und M&A Business Unit Manager bei ERM: Environmental Resources Management (1993 bis 2004).

Über Partner Property Consultants

Partner Property Consultants, die internationale Tochtergesellschaft von Partner Engineering and Science, Inc., ist die zuverlässigste Wahl für unabhängige Due-Diligence und Beratung in der Branche für Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen bietet Full-Service-Beratungsleistungen, Umwelt- und Energie-Services in ganz Europa und der ganzen Welt. Mit einem multidisziplinären Ansatz bedient Partner Kunden in allen Phasen, von der ursprünglichen Due-Diligence und Planung bis hin zu Entwicklung und Bau sowie bei der laufenden Instandhaltung und Optimierung von Immobilienanlagen.

