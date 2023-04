Dividendenaktien-Index: 117% Mindestrückzahlung, 100% Partizipation

Da Aktien mit hohen Dividendenrenditen oftmals geringere Schwankungsbreiten als der gesamte Markt aufweisen, investieren vor allem langfristig agierende Anleger mit dem Wunsch nach möglichst hoher Sicherheit in dividendenstarke Aktien.

Um das Risiko der direkten Veranlagung in eine einzelne Aktie zu reduzieren, empfiehlt sich eine Investition in einen breit gestreuten Aktienindex, wie beispielsweise in den Stoxx®Global Select Dividend 100 Price Euro-Index (ISIN: US26063V1180). Dieser Aktienindex setzt sich aus 40 Aktien der USA und jeweils 30 Aktien aus Europa und Asien/Australien zusammen.

Für Anleger, die auch das Risiko der direkten Indexveranlagung reduzieren wollen und die in den nächsten Jahren aber grundsätzlich von einem Kursanstieg der dividendenstarken Werte ausgehen, könnte das derzeit zur Zeichnung angebotenen RBI-Dividendenaktien Winner 117%-Zertifikat interessant sein.

117 Prozent Mindestrückzahlung

Der am 2.5.23 festgestellte Indexschlussstand wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Die generelle Funktionsweise dieses Zertifikates ist erfreulicherweise leicht nachvollziehbar:

Befindet sich der Indexstand am finalen Bewertungstag, dem 27.4.29, im Vergleich zu Startwert mit mehr als 17 Prozent im Plus, dann wird das Zertifikat mit der tatsächlichen positiven Indexentwicklung zurückbezahlt. Somit partizipieren Anleger voll und ganz an einem Indexanstieg. Legt der Index beispielsweise um 50 Prozent zu, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 150 Prozent des Ausgabepreises stattfinden, usw.

Im Gegensatz zu einem "normalen" Long-Only-Indexinvestment, das Anlegern bei einem Kursrückgang des Index Verluste einbringen wird, wird dieses Zertifikat am Laufzeitende, dem 3.5.29, auch dann mit 117 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt, wenn der Index um weniger als 17 Prozent zulegt, stagniert, oder fällt.

Das RBI-Dividendenaktien Winner 117%-Zertifikat, fällig am 3.5.29, ISIN: AT0000A338H1, kann noch bis 28.4.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Dividendenaktien Winner 117%-Zertifikat spricht sicherheitsorientierte Anleger an, die mit einem minimalen Ertrag von 17 Prozent innerhalb der nächsten sechs Jahre von einer guten Wertentwicklung der Dividendenriesen gegenüber anders zusammengesetzten Indizes profitieren wollen.

Quelle: zertifikatereport.de