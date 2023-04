Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern kaum Bewegung ab. Der DAX dürfte am Donnerstag nahezu unverändert bei 15.520 Punkte in den Handel starten. Aus Asien kommen derweil schwache Vorgaben. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag zudem beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklung an der Wall Street Abgesehen vom Dow Jones ...

