Der amerikanische Gaskonzern New Jersey Resources Corp. (ISIN: US6460251068, NYSE: NJR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,39 US-Dollar aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Juli 2023 (Record date: 14. Juni 2023). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,56 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 54,72 US-Dollar (Stand: 5. April 2023) entspricht dies einer ...

