Vaduz (ots) -Über die Wintermonate wurde der mobile Pumptrack des Landes eingelagert und steht nun von April bis Ende Oktober wieder an verschiedenen Standorten in Liechtenstein zur Verfügung. Am 05. April wurde die Saison offiziell in Mauren beim Weiherring eröffnet. Abseits vom Strassenverkehr können Kinder und Jugendlichen das Vertrauen für das Fahrrad und andere Rollgeräte erlangen. Aber auch für Erwachsene und Fortgeschrittene ist der Pumptrack ein sportliches Übungsgelände, um beispielsweise das Gleichgewicht zu verbessern. In erster Linie macht das rollen über die die Wellen des Pumptracks Spass und Lust zum Ausprobieren.Neben dem Pumptrack kann bei der Stabsstelle für Sport weiteres Sportmaterial für die Trendsportarten Street-Racket, Golf-Disc, Bubbel-Soccer, Spikeball und Ninja Warrior ausgeliehen werden. Informationen über die Ausleihe finden sie unter sportland.li > Leihmaterial oder unter sportmaterial@llv.li.Standorte Pumptrack 2023:März/Mai - MaurenMai/Juni - Schellenberg (noch offen)Juni/Juli - TriesenbergAugust/September - SchaanSeptember/Oktober - PlankenPressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905430