Unterföhring (ots) -- Sky zeigt die erste Folge des Sky Original "Tender Hearts" ab sofort frei auf YouTube: https://youtu.be/ZQLdTImvOBs- Die gesamte Staffel der Female Science-Fiction Comedyserie ausschließlich und exklusiv ab heute auf Sky oder auf WOW streamenSky und der Streamingdienst WOW stellen heute die erste Folge von "Tender Hearts (https://www.sky.de/serien/tender-hearts)" frei auf YouTube zur Verfügung. So können Fans und Interessierte in die außergewöhnliche Female-Science-Fiction Comedyserie hineinschnuppern. "Tender Hearts" erörtert humorvoll die Beziehungsmodelle und die Suche nach der großen Liebe in einer modernen und digitalen Welt: Single Mila wagt nach einigen erfolglosen Dates mit verschiedenen Männern ein neues Abenteuer und bestellt den humanoiden Roboter, oder besser gesagt Lovedroid, "Friendly Bo", der ihr fortan als Lebenspartner zur Seite stehen soll. "Tender Hearts" ist exklusiv ab 6. April immer donnerstags um 20.15 Uhr in wöchentlichen Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.Über "Tender Hearts":Mila (Friederike Kempter) ist Games-Programmiererin und Single, sie ist in ein neues, schickes Stadt-Apartment umgezogen und genießt das Leben. Doch in Sachen Dating und Sex herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Ihr bester Freund, der Freigeist Toni (Vladimir Korneev) unterstützt ihre Datingversuche, doch Mila ergreift vor zu viel Nähe immer wieder die Flucht. Ihre Schwester Anja (Heike Makatsch) nervt sie mit ihrem überirdischen Erfolg und ihren hohen Ansprüchen, und ihre Eltern warten schon lange darauf, dass Mila ihren "Mr. Right" nach Hause mitbringt. Alles ändert sich, als Mila über das Angebot von "Tender Hearts" stolpert. Das Unternehmen vermietet intelligente Lovedroids, gebaut und programmiert, um seine Kund*innen glücklich zu machen - in jeder Hinsicht. Spontan abonniert sie "Friendly Bo" (Madieu Ulbrich), der fortan ihr Partner wird - zur Verblüffung von Freunden und Familie. Mit Bo an ihrer Seite beginnt Mila wieder zu träumen und das Leben zu lieben. Doch sie muss ihre neue Beziehung gegen allerlei Vorurteile verteidigen und beginnt bald, an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Währenddessen lernt Bo nicht nur immer mehr über Mila, sondern auch über sich selbst.Mit viel Humor und Empathie erforscht Regisseurin Pola Beck ("Druck", "Das letzte Wort") das Verhältnis von Mensch und Maschine und fragt, wie wir in einer immer diverseren Welt leben und lieben wollen. Und wie wir uns als Menschen begegnen, während Algorithmen und Künstliche Intelligenz immer mehr unser Leben beeinflussen."Tender Hearts" entstand nach einem Konzept und Drehbüchern der Autorin Eva Lia Reinegger ("Kreuzkölln"), die damit der Near-Future-Serienwelt die dringend benötigte weibliche und tech-positive Perspektive hinzufügt. In weiteren Rollen sind Yousef Sweid ("Munich Games"), Benny O. Arthur ("Berlin, Alexanderplatz"), Jonas Stenzel ("Kleo"), Kotti Yun ("Tides") und Marie-Lou Sellem ("Freud") zu sehen.Produziert wird die Serie von Odeon Fiction mit Katja Herzog als Produzentin, Producerinnen sind Kathrin Tabler und Karoline Fitzgerald. Für Sky Deutschland zeichnen verantwortlich Frank Jastfelder als Director of Development, Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer. Gefördert wird "Tender Hearts" vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern und dem German Motion Picture Fund (GMPF).Facts:Originaltitel: "Tender Hearts", Female Science-Fiction Comedyserie, 8 Episoden, á ca. 30 Minuten, D 2023. Drehbuch: Eva Lia Reinegger. Regie: Pola Beck. Darsteller: Friederike Kempter, Madieu Ulbrich, Heike Makatsch, Yousef Sweid, Benny O. Arthur, Jonas Stenzel, Kotti Yun und Marie-Lou Sellem.Ausstrahlungstermine:Ab 6. 