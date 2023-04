Dortmund (ots) -BRIGHT, ein Anbieter von möblierten Apartments für die Kurzzeitvermietung, erweitert sein Angebot: Infolge der Übernahme eines Apartmenthauses von einem anderen Betreiber können in Kürze mehrere neue Serviced Apartments in Dortmund eröffnet werden. Wie das Unternehmen mitteilte, sind am Südwall, mitten in der Dortmunder Innenstadt, auf fünf Etagen 30 voll ausgestattete Wohnungen in verschiedenen Größen entstanden, in denen sich Privat- und Geschäftsreisende ab sofort wie zu Hause fühlen können. Eröffnet werden sollen die Apartments etwa Mitte bis Ende April.Gründer und Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: "Serviced Apartments haben in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen - gerade unter Geschäftsreisenden. Die Eröffnung des neuen Standorts ist Teil unserer Expansionsstrategie, zumal sich gerade in Dortmund eine hohe Nachfrage ergibt. Wir freuen uns, die pulsierende Großstadt durch unsere neuen Apartments mit weiteren Übernachtungsangeboten bereichern zu können."BRIGHT steht für möblierte Wohnungen, in denen sich die Gäste wie zu Hause fühlen können. Jedes Serviced Apartment wird mit der Intention eingerichtet, einen Platz zum Leben zu kreieren. Das Gästefeedback zeigt, dass das Unternehmen dabei auf dem richtigen Weg ist. Entsprechend eignen sich auch die neuen Apartments in Dortmund, die sich über eine Gesamtfläche von knapp 1.000 Quadratmetern erstrecken, ideal, um dort zu arbeiten und zu entspannen.Die Wohnungen sind je nach Kategorie als kleines, mittleres oder großes Apartment buchbar. Aktuell werden die Objekte renoviert und erhalten ein kleines frisches Update, so wie das aktuelle Branding von BRIGHT, um den Gästen einen möglichst hohen Bau- und Einrichtungsstandard zu bieten. Auch im Hinblick auf das Layout, die Möblierung und die Zugangstechnologie soll es innovative Veränderungen geben. Ein Rebranding soll zusätzlich dabei helfen, das Erscheinungsbild sinnvoll weiterzuentwickeln und neue Kunden zu gewinnen.Ideal ist nicht nur die Lage der neuen Wohnungen - verteilt auf fünf Etagen ist hier für jeden Anspruch etwas dabei. Alle Serviced Apartments überzeugen mit ihrer geschmackvollen Einrichtung und hochwertigen Ausstattung: So verfügt jedes Apartment jeweils über ein schönes Badezimmer, stabiles WLAN und eine hochwertige Küchenzeile. 20 Wohnungen sind zudem mit einer eigenen Spülmaschine ausgestattet. Demnach dürfen sich Privat- und Geschäftsreisende auf zahlreiche Annehmlichkeiten freuen."Die Art und Weise, wie Menschen reisen, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Bei längeren Aufenthalten wünschen sich insbesondere Geschäftsreisende eine hochwertige Alternative zum klassischen Hotel, sodass sie sich auch fern von Zuhause komfortabel und heimisch fühlen können. Der Trend geht ganz klar hin zum Serviced Apartment. Entsprechend sind wir, was unsere neuen Apartments in Dortmund betrifft, sehr positiv gestimmt. Mit BRIGHT wachsen wir in diesem Segment stetig weiter. Als Botschafter des guten Gastgebens sind wir mittlerweile in unzähligen deutschen Städten vertreten. Weitere Standorte sollen in Kürze folgen", so Hendrik Kuhlmann.Zur Buchung der Apartments: www.stay-bright.comPressekontakt:BRIGHT Operations GmbHHendrik Kuhlmannhttps://stay-bright.com/de/info@stay-bright.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162682/5481071